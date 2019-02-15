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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi.
VAN GOGH: SONSUZLUĞUN KAPISINDA
Julian Schnabel'in yönetmen koltuğuna oturduğu Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında, ünlü ressam Vincent van Gogh'un Arles'teki son zamanlarına ve sanatçının bilinmeyenlerine ışık tutacak.
Vincent van Gogh'a usta aktör Willem Dafoe'nin hayat verdiği filmde başarılı oyuncuya Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup ve Amira Casar gibi isimler eşlik ediyor.
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ
Yönetmen koltuğunda Desperado, Sin City ve Bir zamanlar Meksika'da gibi filmleriyle tanınan Robert Rodriguez'in oturduğu Alita: Savaş Meleği bu hafta izleyici ile buluşuyor.
Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Rosa Salazar, Eiza Gonzalez, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodriguez, Ed Skrein, Mahershala Ali ve Jackie Earle Haley oynuyor. Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen "manga" serisinden uyarlanan "Alita: Savaş Meleği"nin senaryosunu Oscar Ödüllü yönetmen James Cameron ve Laeta Kalogridis kaleme aldı.
GÖÇ MEVSİMİ
Carmina Martinez, Jose Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narvaez ve Greider Meza'nın rol aldığı "Göç Mevsimi"ni 2016 yılında "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar adayı olan "Yılanın Kucağında" filminin yönetmeni Ciro Guerra ile yapımcı Cristina Gallego yönetti.
Senaryosu Maria Camila Arias ve Jacques Toulemonde Vidal'a ait olan yapım, Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bir dönemde bu işi himayesine almak isteyenlerin savaşının ortasında kalan bölge halkının hikayesini anlatıyor.
"BİR AŞK İKİ HAYAT
Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Bir Aşk İki Hayat'ın başrollerini Engin Akyürek ve Bergüzar Korel paylaşıyor. Engin Akyürek’in yönetmen Umut'a, Bergüzar Korel'in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmin konusu özetle şöyle:
"Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ise onu fırtınalı günlere savuracak."
HEP YEK 3
Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu ve Mahmut Tuncer'in rol aldığı Özgür Bakar yönetmenliğindeki devam filmi "Hep Yek 3"te; Altan ile Gürkan ikilisinin maceraları kaldığı yerden devam edecek.
ŞEYTANIN BÜYÜSÜ
Bidisha Chowdhury'un yönettiği korku filmi "Şeytanın Büyüsü"nde Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy Steven Walker ve Emily Claeys oynuyor.
COOL ÇOCUKLAR KAMPTA
Lisa Arnold yönetmenliğindeki Cool Çocuklar Kampta, utangaç bir gencin gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor. Komedi ve macera karışımı gençlik filminde Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross, Leigh-Allyn Baker, Markie Post, Juliocesar Chavez ve Tyree Brown rol aldı.
ASTERİKS: SİHİRLİ İKSİRİN SIRRI
Alexandre Astier ve Louis Clichy'in birlikte yönettiği animasyon filmi Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı, Asteriks ve Oburix'in, sihirli iksirin tarifini miras bırakacağı yetkin bir büyücü arayışında olan Büyüfix'e eşlik etmelerini anlatıyor.
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