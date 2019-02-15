Bu hafta 8 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler! (15 Şubat 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Robert Rodriguez'in yeni filmi Alita: Savaş Meleği ve ünlü ressam Vincent van Gogh'un son zamanlarına ve sanatçının bilinmeyen yönlerine ışık tutan Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında haftanın dikkat çeken yabancı filmlerinden... Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, başrollerini paylaştıkları Bir Aşk İki Hayat ise bu hafta vizyona giren yerli yapımlar arasında öne çıkıyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler!