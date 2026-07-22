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        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE? BİM 24 Temmuz indirimli katalog ürünleri

        BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE? BİM 24 Temmuz indirimli katalog ürünleri

        Market alışverişini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için haftanın fırsatları yeniden gündemde. Gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya listesi, bütçesini korumak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak bu avantajlı ürünler, hem çeşitliliği hem de cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görmeye aday. Alışveriş planını erteleyenler için bu hafta öne çıkan fırsatlar kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM katalog indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Market alışverişini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için haftanın fırsatları yeniden gündemde. Gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya listesi, bütçesini korumak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak bu avantajlı ürünler, hem çeşitliliği hem de cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görmeye aday. Alışveriş planını erteleyenler için bu hafta öne çıkan fırsatlar kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM katalog indirimli ürünler listesi...

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        BİM AKTÜEL 24 TEMMUZ KATALOĞU

        Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri (~350 cc): 35 TL

        Paşabahçe Rain Büyük Kase (~1460 cc): 199 TL

        Paşabahçe Rain Çukur Tabak (~20,6 cm): 179 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı (~24,6 cm): 175 TL

        Paşabahçe Rain Servis Tabağı (~26,3 cm): 239 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı (~16,6 cm): 109 TL

        Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı (~19,8 cm): 299 TL

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        Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri (Farklı çeşitlerde): 35 TL

        Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti (~55 L): 379 TL

        Delikli Çamaşır Selesi (~58 L): 169 TL

        Hazneli Sıvı Sabunluk: 139 TL

        Kova-Fırça Seti: 479 TL

        2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik: 239 TL

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        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti: 799 TL

        Kiğılı Dynamic Erkek Kot Pantolon: 699 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~100x200 cm): 389 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~160x200 cm): 499 TL

        Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~100x200 cm): 259 TL

        Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~160x200 cm): 379 TL

        Ayak Havlusu (~50x70 cm): 179 TL

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