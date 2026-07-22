BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE? BİM 24 Temmuz indirimli katalog ürünleri
Market alışverişini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için haftanın fırsatları yeniden gündemde. Gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya listesi, bütçesini korumak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak bu avantajlı ürünler, hem çeşitliliği hem de cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görmeye aday. Alışveriş planını erteleyenler için bu hafta öne çıkan fırsatlar kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM katalog indirimli ürünler listesi...
Market alışverişini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için haftanın fırsatları yeniden gündemde. Gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya listesi, bütçesini korumak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak bu avantajlı ürünler, hem çeşitliliği hem de cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görmeye aday. Alışveriş planını erteleyenler için bu hafta öne çıkan fırsatlar kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM katalog indirimli ürünler listesi...
BİM AKTÜEL 24 TEMMUZ KATALOĞU
Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri (~350 cc): 35 TL
Paşabahçe Rain Büyük Kase (~1460 cc): 199 TL
Paşabahçe Rain Çukur Tabak (~20,6 cm): 179 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı (~24,6 cm): 175 TL
Paşabahçe Rain Servis Tabağı (~26,3 cm): 239 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı (~16,6 cm): 109 TL
Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı (~19,8 cm): 299 TL
Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri (Farklı çeşitlerde): 35 TL
Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti (~55 L): 379 TL
Delikli Çamaşır Selesi (~58 L): 169 TL
Hazneli Sıvı Sabunluk: 139 TL
Kova-Fırça Seti: 479 TL
2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik: 239 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti: 799 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Kot Pantolon: 699 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~100x200 cm): 389 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~160x200 cm): 499 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~100x200 cm): 259 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~160x200 cm): 379 TL
Ayak Havlusu (~50x70 cm): 179 TL