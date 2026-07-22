BU HAFTA BİM'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE? BİM 24 Temmuz indirimli katalog ürünleri

Market alışverişini daha hesaplı hale getirmek isteyenler için haftanın fırsatları yeniden gündemde. Gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya listesi, bütçesini korumak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak bu avantajlı ürünler, hem çeşitliliği hem de cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görmeye aday. Alışveriş planını erteleyenler için bu hafta öne çıkan fırsatlar kaçırılmayacak seçenekler sunuyor. İşte, BİM katalog indirimli ürünler listesi...