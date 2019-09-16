Oldukça verimli geçecek, işlerin hızlanacağı bir haftaya giriyoruz. Bu hafta 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Retronun bitişiyle yarım kalan işler tamamlanıyor. Bir türlü sonuç vermeyen işler sonuçlanıyor. Peki burçları bu hafta neler bekliyor? 16-22 Eylül haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylülün üçüncü haftası sizler için oldukça verimli olacak sevgili Koçlar. Oldukça yoğun ve etkinlik dolu bir programınızın olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu hafta biraz da hayaller alemine dalıyorsunuz. Hafta başında kariyer ile ilgili hayaller koyabilirsiniz. Ancak kendinize iş planı çıkarmanız gerekiyor. Kimseye söyleyemediğiniz fikirler yıl sonuna kadar size kazanç sağlayacak. Bunun yanında ay sonuna kadar işlerinizde ortaklaşa hareket edebilirsiniz. 18 Eylül’de sizi havalara uçuracak güzel haberler almanız olası gözüküyor. Bu ay zaten aşk ve ilişkilerde oldukça şanslısınız ancak bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor çünkü 2019’un son 3 ayında karışıklıklar yaşanabilir.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar… Eylül ayının üçüncü haftasında karşınıza çıkacak sevinçli haberlere inanamayacaksınız. Çok fazla istediğiniz, gerçekleşmiyor diye üzüldüğünüz bir konu varsa yeni haftada sonuç alabilirsiniz. 2019’un ilk 8 ayı sizler için sıkıntılı, stresli ve biraz da boş geçmişti açıkçası ancak eylül sizin ayınız olacak! Bunun yanında eğer uzun süredir görüşmediğiniz, koptuğunuz arkadaşlarınız varsa, aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Ancak eğer zor zamanlarınızda yanınızda olmayan kişiler varsa onlara derslerini vermek istiyorsunuz. İlişkiler açısından oldukça güzel bir dönem olacak. Uzun süredir bebek sahibi olmak istiyorsanız bu hafta oldukça şanslısınız.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları. Eylül ayının üçüncü haftası oldukça güzel ve yoğun geçecek sizler için. İş koşuşturmacasından kendinize pek vakit ayıramayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirleriniz varsa, arkadaşlarınızla paylaşmamanızı tavsiye ederim. Bunun yanında eğer bekarsanız sizi gerçekten seven ve anlayışlı biriyle tanışabilirsiniz. Evli ve uzun süreli bir ilişkiniz varsa hafta sonu kaçamakları yapmak için mükemmel bir zaman. Veya ekim ayı için ufak tatil planları yapabilirsiniz. Kısacası yoğunlukların arasında hafta sonları kendinizi mutlu etmek adına aktivitelerde bulunacaksınız.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları. Yeni haftada ilişkinizi düzeltmek adına çabalayacaksınız gibi gözüküyor. Eğer partnerinizle alakalı şüpheleriniz varsa, çelişkiliyseniz konuyu iyice deşeceksiniz. Ya da uzun süredir sevgilinizle dönülmez bir noktadaysanız ayrılıklar söz konusu olabilir. Ancak sudan sebepler nedeniyle aranız bozulduysa sorunları çözecek ve birbirinize yakınlaşacaksınız. Kısacası Dolunay ilişkilerinizi etkileyecek. İş hayatınız sakin gözüküyor ancak bu dönem dedikodunun ucunu kaçırabilirsiniz. Ofiste herkesle dedikodu yapmamaya gayret edin.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Aşkta talihi bulacağınız yepyeni bir haftaya giriyorsunuz. Geçen zorlu ayların ardından rahatlama vaktiniz geliyor. Huylarınızın uyuşacağı biriyle tanışabilirsiniz. Kariyerinize gelirsek eğer uzun süredir iş arayan bir Aslansanız kendi işinizi yapmak adına planlar yapabilirsiniz. Oldukça tuttuğunu koparan bir burçsunuz ancak ince eleyip sık dokumak fırsatları kaybetmenize sebep olabilir. Bunun yanında sizi mutsuz eden arkadaşlıklardan arınıyorsunuz. Öte yandan Amerika gibi uzak ülkelerden birine gitmek için seyahat planları yapabilirsiniz. Tatil planları cebinizin boşalmasına da neden olabilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftada aşk ve ilişkiler ön plana çıkıyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa işi ciddiyete bindirebilirsiniz. İlişkilerde hem partneriniz hem de siz daha sorumlu bir tavra bürüneceksiniz. Evli bir Başaksanız karşınızdakini daha iyi anlamaya çalışacaksınız. Bütün olarak hareket edeceksiniz. Dolunay ikili ilişkileri güzelleştirecek kısaca. Ev yaşantınıza gelirsek hafta sonuna doğru titizliğiniz devreye giriyor. Büyük bir temizliğe girişebilir, fazlalıklardan kurtulabilirsiniz. Kariyerinizde istikrarlı hareket ediyorsunuz. Risk almayı sevmeyen ve ayakları her daim yere basan Başaklar bu dönemlerde karşılarına çıkan fırsatları iyi değerlendirecek.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylül ayının üçüncü haftasında hayatınızda kökten değişimler yapıyorsunuz sevgili Teraziler… Hayat standartlarınızı daha da yükseltmeye gayret edeceksiniz. Bu nedenle para kazanmak için yeni yollar arayacaksınız ve bu 2 aylık süreçte güzel kazançlar elde edeceksiniz. Bunun yanında kurtulamadığınız bağımlılıklar olabilir. Birini takıntılı şekilde sevebilirsiniz. Bu problem için bu zamanlarda yardım alabilirsiniz. Ayrıca spor yaparak da sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bir takım fısıldaşmalar, dedikodular yorabilir. İş ilişkilerinde yıpranmamak için alternatif yollar arayacaksınız.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrepler… Yaz aylarının aksine eylül size iyi gelecek. Yeni haftada mali anlamda rahatlamanız olası gözüküyor. Özellikle 19 Eylül’e dikkat edin. Bu tarihte bir arkadaşınız para konularında size destek olacak. Sosyal ilişkilere gelirsek bu hafta daha dışa dönük, arkadaş canlısı bir ruha bürüneceksiniz. Kabuklarına çekilen birçok Akrep bu dönemde daha enerjik ve mutlu olacak. Aşk ve ilişkilere gelirsek bir süredir kendinizi romantik ilişkilere kapamıştınız. Belki eskilerde yaşadığınız üzücü olaylardan dolayı aşka küsmüştünüz. Ancak bu hafta eski defterleri kapıyorsunuz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Eylülün sonlarına girdiğimiz şu dönemlerde hayatın keyfini çıkarmaya bakacaksınız. Güzel yemekler tadarak, güzel mekanlara giderek keyfinizi artıracaksınız. Keyfinizin artmasındaki en büyük neden ise maddi konular olacak! Bir süredir para ile ilgili yaşadığınız problemlerin çözülmesiyle derin bir nefes alıyorsunuz. Kariyerde oldukça şanslısınız. Çok çalışarak başarı ve yükseliş elde ediyorsunuz. Aşk hayatınızda ise ilişkisi olanlar sevdiklerinden destek görecek. Yalnızları heyecanlandıracak bir ilişki kapıda…

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yapmak istediğiniz konularda harekete geçeceğiniz, ciddi ve kararlı olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Oğlaklar… Uzun bir süredir işte ivme yakalayamıyordunuz. İşlerinizden verim alamıyordunuz. 18 Eylül'de, Satürn retrosunun bitişiyle beklediğiniz cevapları nihayet alıp yolunuza hızlı bir şekilde devam edeceksiniz. Aşk ve ilişkilere gelirsek partnerinizle ufak sürtüşmeler haricinde aranız iyi gözüküyor. Bu aralar planlamalar, taşınmalar, eşya satın almalarla uğraşıyor olabilirsiniz. İşlerinizin büyük bir kısmı bu hafta bitecek. Para konularında gelirlerinizle birlikte giderleriniz de artıyor.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftada geçmişte yaşadığınız emlak sorunlarıyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Uzun süredir satılmayı veya kiralanmayı bekleyen bir eviniz varsa nihayet pazarlık için masaya oturuyorsunuz. Kariyerinizde ise oldukça tempolu bir haftaya giriyorsunuz. Bunun yanında özel hayatınız biraz durgun. İş yoğunluğundan dolayı partnerinize zaman ayıramıyorsanız onun gönlünü almanın yolunu bulmalısınız. Son olarak sağlığınızla ilgili yaptırdığınız testlerden güzel sonuçlar alarak belirsizliklere son vereceksiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları… Hayattan keyif alacağınız güzel bir haftaya giriyorsunuz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Aksilikler, şanssızlıklar, maddi konularda zorlanmalar geride kalacak. Özellikle ay sonuna kadar miras veya beklenmedik gelirlerle para konularında rahatlama yaşayacaksınız. İkili ilişkilere gelirsek, belki şu an yalnız olabilirsiniz ancak kendinizi, kalbinizi yeni başlangıçlara açıyorsunuz. Bu hafta yalnızlar özellikle daha fazla romantik bir ilişkide olmak isteyecekler. Evli ve ilişkisi olan Balıklar ise partnerlerine hiç olmadığı kadar şefkatli ve sevecen yaklaşıyorlar.