Sonbaharın havasını yavaş yavaş hissettiğimiz şu günlerde tatil yapmanın verdiği etkiyle enerjimizi topluyoruz. Pazartesi günü Güneş ile kavuşan Mars sayesinde liderlik özelliğimiz, çekiciliğimiz artacak. Hafta ortalarına doğru ise biraz taşkın hareketlerde bulunabilir, yasakları pek umursamadan, 'aman benim başıma hiçbir şey' gelmez diye düşünebiliriz. Hafta sonunda ise iradeli ve çalışma aşkıyla tutuşan duygularımız artacak. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak? İşte 2-8 Eylül haftalık burç yorumlarınız...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sorumluluklarınızın bilincinde olacağınız, duygularınızı biraz bastıracağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koçlar. Özellikle hafta başı kariyer hayatınızda oldukça profesyonel hareket ediyorsunuz. Ancak kendinize duyduğunuz fazla güven işlerin bozulmasına sebep olabilir. İş hayatınızda ayrıca ani durumlarla karşılaşmanız olası. Örneğin bir anda emekliye ayrılabilir veya departman değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Belirsizliklerden kendinizi korumak için paranızı ölçülü harcamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda ise oldukça cömert ve romantiksiniz. İlişkilerde uzun süredir yakalayamadığınız mutluluğu elde ediyorsunuz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yaz dönemi sizler için biraz durgun geçmişti sevgili Boğalar. Koşuşturmaların arttığı bu dönemlerde zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış olabilirsiniz ancak artık arkanıza yaslanacağınız vakit geldi. Hayat telaşının azalacağı, işlerinizin büyük bir kısmını bitirdiğiniz bir hafta olacak sizler için. Kendinize daha fazla zaman ayıracaksınız. Eğer yoğun bir iş temposuna sahipseniz eve iş götürmeyi bırakacaksınız. Bunun yanında iş hayatınızda öfkeler olabilir ancak sakin tavrınız sebebiyle olanlara çok aldırmıyorsunuz. Maddi konulara gelirsek, siz birikim yapmayı, hayatınızı güvence altına almayı seven bir burçsunuz ancak birikimlerinizden birazını harcamak zorunda kalmak sizleri üzebilir.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftada dürüstlüğünüz ve doğallığınızla dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Gerek günlük hayatınızda gerekse iş hayatınızda güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yaz ayları sizin için biraz yorucu geçmiş, bitkin olmanıza neden olmuştu ancak eylül ayı sizlere çok iyi gelecek. Sağlığa gelirsek, eğer test veya taramalardan geçtiyseniz, ya da aile büyüklerinizden birinin sağlığı hakkında endişeler duyuyorsanız güzel sonuçlar alacaksınız. İlişkiler açısından çok renkli bir hafta olmasa da eşiniz veya sevgilinizin bazı sırları gün yüzüne çıkabilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yarım kalmış işlerinizi tamamlayacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeçler… Evde düzenlemeniz gereken bir yer varsa, ufak tefek alışverişlerle güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Öte yandan sosyal hayatınız biraz zorlayıcı geçiyor. Kaprisli ve patronluk taslayan kişiler yorulmanıza sebep olabilir. Aynı şekilde iş hayatınızda da dedikodular, baskın tavırlar çileden çıkmanıza neden olacak. Anaç tavrınızdan uzaklaşıp biraz daha kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Maddi konularda ise zorlukların ardından derin bir nefes alıyorsunuz. İş ile ilgili hukuksal problemler varsa yeni yapılanmalara gidebilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan burçları… Yılın belki de en şanslı, en hareketli dönemlerinden birine giriyorsunuz. Kariyerinizde inanılmaz haberler alabilirsiniz. Eğer maaş zammı ya da eksik gördüğünüz konular var ise harekete geçme zamanı. Çünkü bu dönem tuttuğunuzu koparacaksınız. Tabii işkolikliğiniz patronlarınızın gözünden de kaçmıyor. Bu nedenle isteklerinizi daha net bir şekilde dile getireceksiniz. Bunun yanında aşktan yana şansınızın olmadığını düşünüyorsanız, uzun süredir yalnızsanız veya ilişkinizde uzun süredir ilerleme kaydedemiyorsanız beklentileriniz gerçekleşecek. Sosyal çevreniz gayet güzel. Ufak tatil kaçamaklarıyla kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Gösterdiğiniz çabaların, çok çalışmanın meyvelerini topluyorsunuz sevgili Başak burçları… Uzun süredir yaşadığınız sorunlar eylül ile birlikte artık nihayet sonuçlanıyor. Negatif duygulardan arınıyorsunuz yeni haftada. Ayrıca hayalet gibi sizi takip eden eski ilişkileri de geride bırakıyorsunuz. Artık başkalarını düşünmek yerine kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Bu hafta kendinizi iyi hissetmek için birtakım planlar yapacaksınız. Spa, masaj, spor veya yeni yerler görerek sizi aşağı çeken olaylardan arınıyorsunuz. Özel hayatınıza gelirsek eğer evli ve uzun süredir ilişkisi olan bir Başaksanız yüzleşmeler artıyor ancak sorunların üstesinden gelip partnerinizle yakınlaşacaksınız. Yalnızlar ise ilişkiden beklentilerini sorgulayacak.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi burçları… Bu hafta keyfiniz gayet yerinde. Sempatik tavırlarınızla herkesin sevgisini kazanacaksınız. Yeni haftada yarım kalan işlerinizi tamamlayacaksınız. Ayrıca alım satım, emlak veya hukuksal meseleler varsa çözüme kavuşturmak için yeni yollara başvuracaksınız. Özel hayatınız yolunda gidiyor ancak ilişkilerde göstereceğiniz aşırı ilgi partnerinizi biraz bunaltabilir. Terazinin dengesini şaşırmamanız bu dönem oldukça önemli. Kariyerinize gelirsek, ofis ortamında çalışan biriyseniz büyük haberler duyabilirsiniz. Ortaklık bitişi, işten çıkarmalar yaşanabilir. Ancak siz konunun dışında kalacaksınız. Para konularında ise risk almadan ilerliyorsunuz. Birikim, fon oluşturma gibi yapılanmalar olabilir.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Gelelim Akrep burçlarına… Hayallerinizin peşinden koşacağınız yeni haftada hedeflerinizi gerçekleştirmek için büyük gayretler göstereceksiniz. Ancak hedeflerinize ulaşmaya çalışırken etrafınızdakileri de çileden çıkarıyorsunuz biraz. Ani öfkelenmeler, ruh değişimleri, bir anda modunuzun düşmesi hem ailenizi hem de iş arkadaşlarınızı üzecek. İlişkilere gelirsek yalnız bir Akrepseniz geçmişi sık sık yad edeceksiniz. Eski ilişkilerinizi özlediğiniz anlar olabilir. Ancak bu düşünceleri kafanızdan çıkarmanız gerekiyor. Eğer o ilişki mutlu etseydi sizleri zaten geçmişte kalmazdı.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay burçları… Yeni haftada kariyeriniz ön planda olacak. Patronlarınızın bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Eğer yeni bir sektöre atıldıysanız, işi hemen kavrayacaksınız. Kısaca bu hafta merdiven basamaklarını hızla çıkıyorsunuz. Öte yandan sosyal yaşantınız da her zaman olduğu gibi hareketli. Bunun yanında arkadaşlarınızın birtakım hareketlerine kırılabilirsiniz. Ancak alınganlıklarınızın aslında sudan sebepler olduğunu bilmelisiniz. Para konularında keyfi harcamalar artıyor. İlişkilere gelirsek yalnız Yaylar bekarlığın tadını çıkarıyor. Evliler ise oldukça yoğun geçecek bu dönemde kendilerini biraz yorgun hissedebilir.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Başarılarınızın karşılığını alacağınız gündemi bol bir hafta sizleri bekliyor sevgili Oğlaklar… İşkolikliğiniz nedeniyle kıskanç arkadaşlarınız size acır gibi bakıyordu. Ancak çabalarınızın karşılık bulmasıyla onlara hak ettiği cevabı vereceksiniz. Eylülün ilk haftasında işlerinizin bitmesiyle arkanıza rahat rahat yaslanıyorsunuz. Tabii özel hayatınızda birtakım yoğunluklar söz konusu. Evlilik hazırlığındaysanız, eşya, dekorasyon, düğün derdine düşeceksiniz. Bu dönemde beslenmenize özen göstermeniz oldukça önemli. Maddi konular oldukça iyi. Sağlıkta ise baş ve boyun bölgesinde ağrılar oluşabilir.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bol bol gezeceğiniz, konserlere gideceğiniz sosyal bir haftaya hazır olun sevgili Kovalar… Bol bol davetlere katılarak haftanın tadını çıkaracaksınız. Özel hayatınızda veya iş ortamınızda yaşadığınız kaos geride kaldı. Eğer partnerinizle bir süredir anlaşamıyorsanız bu hafta ilişkinizde uyum hakim olacak. İki taraf da fedakarlıklarda bulunup orta yolu buluyor bu dönemde. Kısaca kargaşalar, çatışmalar yerini huzura bırakıyor. İş Hayatınıza gelirsek yoğunluğunuz azalacak. Para konularında ise önünüze büyük hedefler koyuyorsunuz ve başaracaksınız da. Sadece biraz zaman gerekiyor.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Kafanızı dinleyeceğiniz, sizi yoran kişilerden uzaklaşacağınız güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Balıklar… Yeni haftada yapmayı ertelediğiniz, tamamlayamadığınız işleri bitirmek için uğraşacaksınız. Hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek için çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Önünüze çıkacak fırsatların kıymetini bilmelisiniz. Siz aslında çok fazla hırslı olmayan, çok hedef doğrultusunda hareket etmeyen bir burçsunuz ancak işi şansa bırakmamanız gerekiyor. Artık somut adımlar atmalı, memnun olmadığınız konuları düzeltmelisiniz. Zaten eylülden itibaren yükselişe geçeceksiniz. Bunun yanında ilişkisi olmayan Balıklar, yalnız kalmaya dayanamayacak. Hayatlarını paylaşabilecekleri birini bulmak isteyecek. Evli ve ilişkisi olan Balıklar ise hayattan daha fazla zevk alacaklar.