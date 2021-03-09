Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 30. hafta maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte bu hafta oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları...
BU HAFTA (12-15 MART) HANGİ MAÇLAR VAR?
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor
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