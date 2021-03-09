Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 30. hafta maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte bu hafta oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları...

BU HAFTA (12-15 MART) HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor