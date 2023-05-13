Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı iyice kızışmış durumda. Bitime sadece 5 haftanın kaldığı ligde 34. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı gündem olmuş durumda. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konuya dair bilgileri ve 34. haftanın maç programını bir araya getirdik!