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Bu hafta maç yok mu? 13-14 Mayıs hafta sonu Süper Lig maçları neden yok?

Süper Lig'de gözler 34. haftaya çevrilmiş durumda. Zirve ve alt sıralarda büyük bir çekişmenin yaşandığı ligde, bu hafta sonu maç olup olmadığı ve söz konusu maçların ne zaman oynanacağı merak konusu olmuş durumda. İşte, konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Bu hafta maç yok mu? 13-14 Mayıs hafta sonu Süper Lig maçları neden yok ve ne zaman oynanacak?

    Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı iyice kızışmış durumda. Bitime sadece 5 haftanın kaldığı ligde 34. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı gündem olmuş durumda. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konuya dair bilgileri ve 34. haftanın maç programını bir araya getirdik!
  • Bu hafta maç yok mu? 13-14 Mayıs hafta sonu Süper Lig maçları neden yok ve ne zaman oynanacak?

    SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?

    Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta maçlar, 2023 Türkiye Genel Seçimleri nedeniyle oynanmayacak. Süper Lig'de 34. hafta maçları, hafta içi 16-17-18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    Kayserispor'un bay geçtiği haftada Beşiktaş ile Giresunspor ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.
  • Bu hafta maç yok mu? 13-14 Mayıs hafta sonu Süper Lig maçları neden yok ve ne zaman oynanacak?

    SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI

    16 Mayıs Salı

    17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

    20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

    20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)
  • Bu hafta maç yok mu? 13-14 Mayıs hafta sonu Süper Lig maçları neden yok ve ne zaman oynanacak?

    17 Mayıs Çarşamba

    17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

    20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

    20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

    18 Mayıs Perşembe

    20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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