Bu hata ilacın tüm etkisini yok edebilir! İlaç içerken bu yiyecek içeceklerden uzak durun!

ALKOL: YAN ETKİLERİ ARTIRIYOR

Alkol ile ilaç kullanımı en riskli kombinasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Alkol, ilacın etkisini artırabilir ya da tamamen değiştirebilir. Baş dönmesi, mide kanaması, uyku hali ve karaciğer hasarı gibi ciddi yan etkiler görülebilir.