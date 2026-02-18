'Bu Hikaye Senden Uzun Osman' tiyatro sahnesinde

Aylin Balboa'nın uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatan romanı“Bu Hikaye Senden Uzun Osman” tiyatro oyunu olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, Şenay Gürler'in eşsiz performansıyla Standart Yapım Prodüksüyon'un yapımcılığında 2 Mart'ta Fişekhane'de prömiyer yapacak.

Sertaç Sayın’ın metin danışmanlığını yaptığı “Bu Hikaye Senden Uzun Osman”ın yönetmenliğini deneyimli isim Salih Usta, dramaturgluğunu Ozan Ömer Akgül üstleniyor. Yönetmen yardımcılığı Berfu Aydoğan’a, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter’e, ses tasarımı ve müziği Güneş Bozkır’a, kostüm tasarımı Hilal Polat’a, dekor ve afiş tasarımı çalışmalarıyla dikkat çeken Rabia Kip Telek’e ait olan oyunun dekor uygulaması yine deneyimli isim olan Serkan Kavurt’a emanet. Sahne amirliğini Sinem Bayraktar’ın üstlendiği, reji asistanlığını Yağmur Pendik, Ecesu Dönmez, Saliha Bozkurt, Ecemsu Şahan ve Zeynep Demir’in yaptığı oyunun yapım koordinatörleri Ece Şahin ve R. Dilara Akalın, yapımcısı ise Mehmet Küçükgünaydın...

Oyunun biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet'te satışa çıktı. REKLAM OYUN TAVKİMİ 6 Mart 2026 Cuma saat 20:30’da İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 10 Mart 2026 Salı saat 20:30’da İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, 14 Mart 2026 Cumartesi saat 20:30’da İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde, 15 Mart 2026 Pazar saat 20:30’da İstanbul Kozzy’de, 23 Mart 2026 Pazartesi saat 20:30’da İstanbul Trump Sahne’de, 24 Mart 2026 Salı saat 20:30’da Ankara Çankaya Belediyesi ASM Kırmızı Salon’da, 25 Mart 2026 Çarşamba saat 20:00’da Ankara AST Bilkent Sahne’de, 26 Mart 2026 Perşembe saat 20:30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde, 29 Mart 2026 Pazar saat 20:00’da Uşak AKM’de sahnelenecektir. 1 Nisan 2026 Çarşamba saat 20:30’da İstanbul Ses Tiyatrosu’nda, REKLAM 10 Nisan 2026 Cuma saat 20:30’da Bursa BAOB Sahne’de, 15 Nisan 2026 Çarşamba saat 20:30’da Samsun BB Atakum Sanat Merkezi’nde, 23 Nisan 2026 Perşembe saat 20:30’da Sakarya Kale Sahne’de, 24 Nisan 2026 Cuma saat 20:00’da Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde, 27 Nisan 2026 Pazartesi saat 20:00’da Trabzon KTÜ’de, 28 Nisan 2026 Salı saat 20:30’da Ordu Atatürk Kültür Merkezi’nde,