SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları

Giriş: 01.02.2019 - 10:11 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bu dizaynlar insanların hayatlarını kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırıyor. İşte neden yapıldığı sorgulanan dizayn hataları...

  • 1Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    1|82

    Simetrik olmayan yollar, duşun yanına monte edilen prizler, bankın üzerinden akan sular, kazaya sebebiyet veren yollar, prizden çıkan sular, odanın içine konulan klozetler, hiç düşünmeden yerleştirilince kapısı bile açılamayan eşyalar... 

  • 2Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    2|82

    Bu dizaynlar hayatı kolaylaştırmak yerine çileye çeviriyor. 

  • 3Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    3|82

    İşte görünce neden yapıldığı sorgulanan dizayn hataları...

  • 4Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    4|82
  • 5Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    5|82
  • 6Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    6|82
  • 7Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    7|82
  • 8Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    8|82
  • 9Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    9|82
  • 10Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    10|82
  • 11Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    11|82
  • 12Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    12|82
  • 13Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    13|82
  • 14Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    14|82
  • 15Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    15|82
  • 16Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    16|82
  • 17Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    17|82
  • 18Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    18|82
  • 19Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    19|82
  • 20Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    20|82
  • 21Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    21|82
  • 22Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    22|82
  • 23Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    23|82
  • 24Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    24|82
  • 25Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    25|82
  • 26Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    26|82
  • 27Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    27|82
  • 28Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    28|82
  • 29Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    29|82
  • 30Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    30|82
  • 31Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    31|82
  • 32Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    32|82
  • 33Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    33|82
  • 34Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    34|82
  • 35Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    35|82
  • 36Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    36|82
  • 37Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    37|82
  • 38Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    38|82
  • 39Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    39|82
  • 40Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    40|82
  • 41Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    41|82
  • 42Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    42|82
  • 43Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    43|82
  • 44Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    44|82
  • 45Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    45|82
  • 46Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    46|82
  • 47Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    47|82
  • 48Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    48|82
  • 49Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    49|82
  • 50Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    50|82
  • 51Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    51|82
  • 52Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    52|82
  • 53Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    53|82
  • 54Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    54|82
  • 55Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    55|82
  • 56Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    56|82
  • 57Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    57|82
  • 58Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    58|82
  • 59Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    59|82
  • 60Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    60|82
  • 61Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    61|82
  • 62Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    62|82
  • 63Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    63|82
  • 64Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    64|82
  • 65Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    65|82
  • 66Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    66|82
  • 67Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    67|82
  • 68Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    68|82
  • 69Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    69|82
  • 70Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    70|82
  • 71Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    71|82
  • 72Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    72|82
  • 73Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    73|82
  • 74Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    74|82
  • 75Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    75|82
  • 76Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    76|82
  • 77Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    77|82
  • 78Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    78|82
  • 79Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    79|82
  • 80Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    80|82
  • 81Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    81|82
  • 82Bu kadarına da pes dedirten dizayn hataları
    82|82

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X