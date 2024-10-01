Bu kahvehanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak!

"GALATASARAY KAZANDIĞI ZAMAN ÇAYLAR BEDAVA OLUYOR"

Veli Turan, babasının aktardığı sevdayı yaşattığını söyledi.

Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürlerini çerçeveleterek kahvehanenin duvarlarını donattığını belirten Veli Turan, "Galatasaray'da oynamış futbolcular, takım kadroları... Galatasaray'ın tarihi var burada, müze gibi oldu burası. Fenerbahçeliler görünce şaşırıp tebrik ediyor. Babam merakla başladı, içinden geldi, birkaç fotoğrafla başladı. Sonra bu hale geldi. Babamızdan bize kaldı, biz de devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.