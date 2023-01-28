Bu kavun ağaçta yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Bu kavun ağaçta yetişiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, turunçgiller içinde soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu (şadok), üreticinin alternatifi oldu. Kilosu 7- 8 liradan alıcı bulan kavun, tadı, kokusu ve ağırlığıyla ilgi çekiyor

Bu kavun ağaçta yetişiyor
DHA

Turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu, çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde üreticinin alternatif ürünü oldu.

Üç yaşına geldiğinde meyve vermeye başlayan ağaç kavununun tane ağırlığı 1 ile 4.5 kilo arasında değişiyor.

KİLOSU 7 TL'DEN ALICI BULUYOR

İlçede hasadına başlanan ağaç kavununun, kilosu 7 TL'den alıcı buluyor.

Limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilmeye başlanan ağaç kavunu, tadı ve kokusunun yanı sıra ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

"DAYANIKLI VE VERİMİ YÜKSEK"

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi'nde, deneme amaçlı ağaç kavunu yetiştiren Bünyamin Şahin, portakal ve limon ağaçlarının arasında üretilen ürünün uyumundan memnun olduklarını belirterek, "Bu ağacın gerçek verimi 15 yıldan sonra başlıyor.

Biz dikeli 12 yıl olmasına rağmen çok memnunuz. Kilosunu 7 ile 8 TL arasında satıyoruz. Diğer ürünlere bakılınca hem daha dayanıklı hem de verimi ve fiyatı yüksek. Denemelerimiz şunu gösterdi ki bir ağaç kavunundan aldığımız yaklaşık 150- 200 kilo meyve, 10 portakal ağacından aldığımız ürün ve fiyatına bedel.

Böylece insan gücünü daha az kullanmış, hem de maliyeti düşürmüş oluyoruz. Şu anda bizim bahçemizde 50 ağacımız var. İlerleyen zamanlarda portakal ağaçlarını söküp, sadece ağaç kavunu dikmeyi düşünüyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar
YAŞAM İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar
Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın tarihine ışık tutuyor
YAŞAM Defineciler ortaya çıkardı! 1600 yıl öncesine ...
32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
YAŞAM 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Yaralı kedi hastane aciline gitti
YAŞAM Yaralı kedi hastane aciline gitti
Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
YAŞAM Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı şekilleniyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?
YAŞAM Yıllara göre insanların flört etme şekilleri
İlişkide yedekte tutulmak: Benching! Benching nedir, ne demek ve nasıl anlaşılır?
YAŞAM Benching hali nedir?
Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları: Hepsi maliyetsiz yöntemler
YAŞAM Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları
En Komik Sözler ve Yazılar 2023 – Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Komik Mesajlar ile Okuduğunuzda Kahkalara Boğacak Eğlenceli, Esprili Sözler
YAŞAM En Komik Sözler ve Yazılar
Haydar İsminin Anlamı Nedir? Haydar Adı Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Haydar İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.