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Bu kez fare kediyle oynadı!

Afyonkarahisar’da bir fare, kediye adeta kafa tutup, yem olmaktan kurtuldu. vatandaş kamerasına yansıyan olay sosyal medyada ilgi gördü

Bu kez fare kediyle oynadı!
İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde, köy yolunda ilerleyen bir vatandaş yol ortasında kedi ile farenin kavga ettiğini gördü.

İHA'nın haberine göre cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Görüntülerde fareyi yakalamaya çalışan kedinin yaptığı hamleye, fare kendisini savunarak karşılık verdi.

Fare, kedinin üstüne atlamaya çalışıp kuyruğunu yakalamaya çalıştı. Kedi ile fare bir süre çevrelerinde döndükten sonra kedi sonunda pes ederek durdu. Sonrasında ise fare otluk alana girerek gözlerden kayboldu.

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