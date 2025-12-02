Bu konteynerden 44 kişi çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını açıkladı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, 9'unun tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin limanında gemiyle İtalya’ya gidecek olan bir konteynerde; 44 Yabancı Uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9’u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

"DÜZENSİZ GÖÇMEN DURUMUNA DÜŞMÜŞ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Yabancıların daha önce ülkemize geldiğini belirten Yerlikaya, "Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya’ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi." diye konuştu.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.