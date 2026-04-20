Patnos'un bu köyünde çocuklar geleneksel oyunlarla büyüyor
Ağrı'nın Patnos ilçe kırsalında çocuklar, ekranlardan uzak bir yaşam sürerek geleneksel oyunlarla büyüyor
Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:08
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde çocuklar, teknolojiden uzak bir yaşam içerisinde geleneksel sokak oyunlarıyla vakit geçiriyor.
Köyde bir araya gelen çocuklar, açık alanlarda futbol oynayıp ip atlıyor, beş taş gibi oyunlarla eğleniyor.
Ekran kullanımının sınırlı olduğu köyde çocuklar, günlerini doğayla iç içe geçirirken hem fiziksel aktivitelerini artırıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.