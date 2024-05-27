Bu küçük cepleri kim kullanıyor demeyin: Pantolon tasarımındaki bu detay çok eskiye dayanıyor!
Pantolonların cebinde yer alan ikinci cepleri yani minik cepleri hepimiz fark etmişizdir. Bu ceplerin orada olma sebebi öylesine değil! Hatta varlıkları bir dönem herkesin yaşamını kolaylaştırıyordu. İşte detaylar!
Kot pantolonların cep kısmında, minik bir cep daha yer alıyor. Kimileri buraya para veya çakmak koysa da bu ceplerin asıl tasarlanma amacı bu değil. Peki, sizce bu küçük ceplerin tasarlanma amacı nedir? İşte cevabı!
ESKİDEN İNSANLAR FARKLI SAATLER KULLANIYORDU
Şu anda kullandığımız dijital saatlerden önce insanlar köstekli saat kullanıyordu. Bu küçük cepler, köstekli saatlerin konulması için tasarlanmıştı.
Bu yüzden aslında bu ceplere "saat cebi" de deniyor.
Bugün hâlâ varlığını sürdürmesinin tek sebebi; kot pantolonlarının orijinal tasarımına sadık kalınması.
TAKIM ELBİSELERDE SAAT CEBİ YOKTUR
Takım elbise ceketlerinde zaten cep saati var, bu da pantolonun üzerini gereksiz kılıyor. Genellikle takım elbiselerin yeleklerinde ve ceketlerinde saat koymak için bir cep bulunur.
BEŞ CEPLİ PANTOLON
Küçük cepli pantolonlara "beş cepli pantolon" denir, ancak küçük cep aslında beşinci cep değildir. Beşinci cep aslında sol arka taraftadır ve 1901'de Levi's 501 kot pantolonuna eklenmiştir. Bu ilk kez arka cebin pantolonlara eklendiği zamandır.
Kaynak: Bussiness Insider