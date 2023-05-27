Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede

"BEN BIRAKSAM DA MAHALLELİ BIRAKMAZ"

Mahallede yaşayanlarla akraba olduklarını belirten İşkol, "Bazen kızıyordum ama karşı çıkmıyorlar. Aynı şekilde onlar da beni eleştirdiklerinde ben saygı duyuyorum. Birbirimize nazımız geçiyor. Yani karşılıklı bir saygı, sevgi var. Aile olarak 100 yıldır muhtarlık yapıyoruz. Bundan sonraki seçimlerde ben muhtarlığı bıraksam da onların beni bırakacağını düşünmüyorum" diye konuştu.