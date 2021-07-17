"Bu Sabah" hafta içi her sabah Show TV'de

Kazara Aşk oyuncuları ve konusu ne

SHOW TV televizyonculuktaki önder konumunu sürdürmeye devam ediyor. İzleyicisine her daim yenilikler sunmayı ve fenomen programlar yaratmayı ilke haline getiren SHOW TV, gündüz kuşağında benzersiz bir içerikle izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanacak ‘Bu Sabah’ta Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, gerçek hayat hikayeleri, gündem konuları ve Türkiye’nin en eğlenceli hava durumu izleyiciyle buluşacak.

Ekranların en sevilen ve güvenilen isimlerinden Ebru Akel ile Murat Güloğlu’nu buluşturan ‘Bu Sabah’, reytinglerde en üst sıralarda yer alan SHOW Haber'in desteğiyle hazırlanıyor.

Her konuda farklı stüdyo konukları ile renklenecek program, Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun yorumları ve sunumuyla hafta içi sabahlarının vazgeçilmezi olacak.

“Bu Sabah” 26 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla SHOW TV'de!

“Bu Sabah” tanıtım videosunu izlemek için;