"MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR ŞEYE BAKIYORSUNUZ"

Makalenin dört yazarından biri olan ve Waterloo Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi Profesörü olan Craig Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Bu makalede ilk gerçek 'düzensiz döşemeyi' sunuyoruz. 'Şapka' dediğimiz bir polikit olan bu şeklin, bir yerine koyma sistemiyle döşeme olarak birleşebildiğini kanıtladık."

Ekibin başka bir üyesi olan Arkansas Üniversitesi'nden Profesör Chaim Goodman Strauss, "Milyonda bir görülen bir şeye bakıyorsunuz. 999 bin 999 tane sıkıcı olanı eledikten sonra elinizde bir tane garip olan ve bu yüzden daha fazla araştırmaya değen elinizde kalıyor. Sonra onları incelemeye ve anlamaya çalışıp yapıyı ortaya çıkarıyorsunuz."