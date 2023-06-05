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MIT profesörü tarafından hazırlanan 5 kişiden sadece 1'inin doğru yanıtlayabildiği 3 mantık sorusu!

MIT profesörü tarafından yayımlanan bir makalede yer alan 3 mantık sorusu ne kadar kolay gözükse bile oldukça dikkat gerektiriyor. Bu mantık sorularını siz doğru bilecek misiniz?

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  • Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i doğru bilebiliyor! MIT profesörünün mantık sorusu!

    Soruların hepsini cevaplamak yaklaşık 1 dakika sürüyor. Ancak sorular basit gözüküyor olsa bile  MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayımlanan bir araştırma makalesinde yer aldı. Makalede soruyu çözenlerin yalnızca yüzde 17'si tamamına doğru cevap verebildi. Yüzde 87'lik bir kesim testte başarısız oldu. 
  • Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i doğru bilebiliyor! MIT profesörünün mantık sorusu!

    İŞTE MIT MAKALESİNDE YAYIMLANAN SORULAR

    1. 1 sopa ve topun maliyeti 110 TL'dir. Sopa, toptan 100 TL daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardır?

    2. 5 makine 5 parçayı 5 dakikada tamamlıyorsa, 100 makine 100 parçayı kaç dakikada tamamlar?

    3. Bir gölde nilüfer yaprağı vardır. Yaprağın boyutu her gün iki katına çıkıyor. Bu yaprağın gölün tammını kaplaması 48 gün sürdüğüne göre gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

     
  • Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i doğru bilebiliyor! MIT profesörünün mantık sorusu!

    VERDİĞİNİZ OLASI CEVAPLAR

    1. 10 TL

    2. 100 dakika

    3. 24 gün

    Eğer yanıtlarınız bu şekildeyse maalesef yanlış. Peki doğru cevaplar ne?

     
  • Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i doğru bilebiliyor! MIT profesörünün mantık sorusu!

    1. SORUNUN CEVABI

    1. Sopa, toptan 100 TL daha pahalıyken top 10 TL olsaydı toplam fiyatı da 120 TL olması gerekirdi. Ancak sorulan soruda iki cismin toplam fiyatı 110 TL olduğu açıkça belirtilmişti. Eğer topu 5 TL olarak alırsak sopanın fiyatı da 105 TL olacaktır. İki fiyatı topladığınızda ise 110 TL eder.

     
  • Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i doğru bilebiliyor! MIT profesörünün mantık sorusu!

    2. SORUNUN CEVABI

    5 makinenin 5 parça işi yapması 5 dakika sürerse 1 makinenin 1 parça işi yapması da 5 dakkika sürer. Yani her makine 1 parça için 5 dakikaya ihtiyaç duyar. Buna göre 100 makine 100 parçayı yine 5 dakikada yapacaktır.

    3. SORUNUN CEVABI

    Yaprak her gün 2 katına çıkar. Yani 24. gün yanıtını veren çok kişi bu noktada maalesef yanılıyor. Eğer yaprak 48 günde tüm gölü kaplıyorsa 47. günde yarı yarıya daha küçük olacaktır. Yani sorunun cevabı 47'dir. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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