Bu tarif acı severleri mest edecek! Fırında çıtır acılı baharatlı çıtır tavuk ve dip sos tarifi!

Üzerine toz biberler, kekik, sarımsak, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde edin. Tavuk parçalarını bu baharatlı karışıma ekleyin ve tüm tavukların eşit şekilde kaplanmasını sağlayarak güzelce harmanlayın.

Tavukları en az 1 saat, tercihen 3-4 saat buzdolabında marine edin. Daha yoğun bir tat isterseniz gece boyunca bekletebilirsiniz.