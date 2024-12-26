Bu tarif acı severleri mest edecek! Fırında çıtır acılı baharatlı çıtır tavuk ve dip sos tarifi!
Fırında pişirilen çıtır acılı baharatlı tavuk kanat ve but tarifiyle sofralarınıza eşsiz bir lezzet katmaya hazır olun! Pratik yapımı ve zengin aromasıyla damaklarda iz bırakacak bu tarife, özel bir dip sos eşlik ediyor. İşte detaylı yapım aşamalarıyla bu enfes tarifi sizler için hazırladık!
MALZEMELER: TAVUK İÇİN
1 kg tavuk kanat ve but (isteğe göre karışık)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tatlı toz biber
1 çay kaşığı acı toz biber (acı seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (veya 2 diş ezilmiş sarımsak)
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım limonun suyu
ÖZEL DİP SOS İÇİN MALZEMELER
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı hardal
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber
HAZIRLIK: BAHARATLAMA SÜRECİ
Tavukları yıkayın ve fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın. Bu işlem tavuğun daha çıtır olmasını sağlar. Geniş bir karıştırma kabında yoğurt, zeytinyağı, domates salçası ve limon suyunu iyice çırpın.
Üzerine toz biberler, kekik, sarımsak, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde edin. Tavuk parçalarını bu baharatlı karışıma ekleyin ve tüm tavukların eşit şekilde kaplanmasını sağlayarak güzelce harmanlayın.
Tavukları en az 1 saat, tercihen 3-4 saat buzdolabında marine edin. Daha yoğun bir tat isterseniz gece boyunca bekletebilirsiniz.
PİŞİRME SÜRECİ
Fırını 200 dereceye (fanlı ayar) önceden ısıtın. Tavukları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üstlerinin daha çıtır olması için üzerlerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürebilirsiniz.
Tavukları önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Pişirme süresinin ortasında tavukları çevirerek her iki tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın. Tavuklar altın rengi bir çıtırlığa ulaştığında fırından alın.
DİP SOS HAZIRLIĞI
Küçük bir kasede yoğurt, mayonez, rendelenmiş sarımsak, hardal ve limon suyunu çırpın. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ekleyerek karıştırın. Sosu buzdolabında 20 dakika dinlendirerek lezzetlerin oturmasını sağlayın.