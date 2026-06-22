Bu tarif klasik dolmaları unutturacak! Bir kez deneyenin vazgeçemediği kat kat açılan lezzet: Soğan dolması tarifi!
Klasik dolma tariflerinden sıkılanların favorisi olmaya aday soğan dolması, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz soğan dolması tarifi ve püf noktaları...
Kat kat açılan yapısıyla diğer dolmalardan ayrılan soğan dolması, yöresel mutfağın en sevilen tarifleri arasında yer alıyor. Yumuşacık soğan katmanları ve baharatlı iç harcıyla hazırlanan bu özel lezzetin tarifini sizin için derledik!
SOĞAN DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
8 adet orta boy kuru soğan
1 su bardağı pirinç
250 gram orta yağlı kıyma
1 adet büyük domates (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
SOĞANLARI HAZIRLAMANIN PÜF NOKTASI
Soğanların dış kabuklarını soyun ve bir tarafını hafifçe kesin. Kaynar suda yaklaşık 10 dakika haşlayın.
Yumuşayan soğanları süzün ve ılındıktan sonra katmanlarını dikkatlice birbirinden ayırın.
Bu aşama, soğan dolmasının en önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Katmanların yırtılmadan ayrılması dolmaların daha düzgün görünmesini sağlıyor.
İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANIR?
Bir karıştırma kabında yıkanmış pirinci, kıymayı, rendelenmiş domatesi, ince doğranmış soğanı, salçayı, zeytinyağını, maydanozu ve baharatları bir araya getirin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Harcın çok sıkı olmaması gerekiyor. Pirinçler pişme sırasında şişeceği için dolmaları aşırı doldurmamaya dikkat edin.
SOĞAN DOLMASI NASIL SARILIR?
Ayırdığınız soğan katmanlarının içine bir miktar harç yerleştirin.
Katmanları rulo şeklinde sararak tencereye dizin.
Tüm dolmaları sıkıca yerleştirdikten sonra üzerlerine ters çevrilmiş düz bir tabak kapatın.
Ayrı bir kapta salça, sıcak su, nar ekşisi ve zeytinyağını karıştırın. Hazırladığınız sosu dolmaların üzerine dökün.
YAVAŞ PİŞEN LEZZET
Tencereyi orta ateşte kaynama noktasına getirin. Ardından ocağın altını kısın ve yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Pirinçler yumuşadığında ve soğanlar tamamen kıvam aldığında yemek servise hazır hale gelir.
Soğan dolması, dinlendirildikten sonra servis edildiğinde aromasını daha iyi ortaya çıkarır. Yoğurt eşliğinde sunulduğunda ise geleneksel lezzetini tamamlayan özel bir uyum yakalar.
Afiyet olsun!