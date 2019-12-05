Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiBu telefonları sakın almayın! Haberler

Türkiye'de 11 farklı telefon ve telsiz modelinin satışı yasaklandı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti. İşte satışı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ve aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile’ın bazı modellerinin bulunduğu o telefonlar...

güvensiz telefon
Necdet Çalışkan

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda akıllı telefon ve telsizlerden oluşan 11 farklı cihazın ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti.

Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının da bulunduğu bu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan sözkonusu ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Kurum, internet sitesinde güvensiz olarak tespit edilen bu telefon markalarının modellerini ve fotoğraflarını da yayınladı.

AMAN DİKKAT HÂLÂ SATIYORLAR!

BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı almasına karşın, listede yer alan bazı telefon modelleri Türkiye'deki popüler e-ticaret sitelerinde hâlâ satılmaya devam ediyor. Bu yüzden aşağıdaki listede yer alan cihazların BTK'ın uyarısı doğrultusunda kesinlikle alınmaması gerekiyor.

BTK’nın “Güvensiz Olduğu Tespit Edilen Cihazlar” başlığıyla yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”

İŞTE GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN CİHAZLAR

BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı almasına karşın, Türkiye'deki popüler e-ticaret sitelerinde bile hala satılmaya devam eden o telefon ve telsiz modelleri şunlar:

Sorumlu FirmaCihaz türüMarkaModel
Başarı Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.ŞMobil Telefon CihazıKAANN1
Baofeng İletişim - Yüksel KoçyiğitAmatör El Telsiz Cihazı (Dual Band Fm Transmitter)BAOFENGUV-5R
Baofeng İletişim - Yüksel KoçyiğitUHF El Telsiz CihazıBAOFENGBF-888S
Evo Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. ŞtiMobil Telefon CihazıXIAOMIMI 5S(2015711-A7)
Ankacel Bilişim Teknolojileri San. Ve Tıc. A.ŞMobil Telefon CihazıCONCORDC5
Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)SFES780
Loca Telekomünikasyon Elk. İlt. San. Tic. Ltd. ŞtiMobil Telefon CihazıBB MOBILEB1280
Erkayasan Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.Mobil Telefon CihazıQUATROQ11
Ritera Teknoloji ÇözümleriAlçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)YANTONT-328PMR
Ritera Teknoloji ÇözümleriAlçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)RITERAM-446
Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)MARSMARS PRO-446 
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Apple yılın uygulamaları ve oyunlarını açıkladı İşte 2019'un 'en'leri! Haberler
TEKNOLOJİİşte 2019’daki Apple’ın ‘En’leri
Dünyanın Fintech 100 Listesine Türkiye'den girdi - Haberler
TEKNOLOJİYerli şirket Fintech 100'de
Katolik Abonelik! Kutulu platformlara giriş var ama çıkış yok mu?
TEKNOLOJİKatolik Abonelik!
Teknoloji devleri ne kadar vergi ödüyor? Haberler
TEKNOLOJİ155 milyar doları kaçırdılar!
Son dakika flaş ayrılık: Google’ın kurucuları görevden ayrıldı!
TEKNOLOJİGoogle’ın kurucuları görevi bıraktı!
Black Friday'de Türkiye'nin ne kadar harcadığı açıklandı
TEKNOLOJİEfsane’nin Türkiye rekoru geldi
Trafikte telefon kullanan sürücüyü yapay zeka yakalayacak - Haberler
TEKNOLOJİBunu yapan sürücü yapay zekâya takılacak
Yurtiçi Kargo ürün teslimatı için kota uygulamasına geçti! Haberler
TEKNOLOJİBlack Friday için 'kargo' açıklaması
ABD'den Türkiye'ye dijital tehdit - Haberler
TEKNOLOJİABD'den Türkiye'ye dijital tehdit
İşte Vestel Venus Z40'ın özellikleri ve fiyatı - Haberler
TEKNOLOJİBu da yerli pop-up!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X