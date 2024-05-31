Bu ülkelerde hiç üşümüyorlar! Dünyanın hiç kar görmeyen en sıcak ülkeleri!
Yaz mevsimini yıl boyu yaşamak ister misiniz? Dünyanın hiç kar görmeyen, en sıcak ülkeleri tam da bunu sunuyor. Tropikal iklimleriyle ünlü bu ülkelerde soğuk hava kavramı adeta unutulmuş durumda! İşte detaylar!
Kışın soğuklarından kaçmanın hayalini kuranlar için müjde! Dünyanın bazı ülkeleri hiç kar yüzü görmeden, yıl boyu sıcaklığını koruyor. Bu ülkelerde termometreler hep yüksek, güneş ise hep tepede. İşte o 5 ülke!
1. PORTO RİKO
Bazı insanlar için karın olmadığı bir dünya ya da ülke cennettir. Porto Riko onların hayallerini gerçekleştirebilir! Ülkenin hiçbir yerinde kar yağışı olmaz. Ekvatora yakınlığı nedeniyle doğrudan güneş ışığı alır. Sonuç olarak, asla kar yağacak kadar soğuk olmayan yerlerden biridir.
Porto Riko'da en soğuk aylar olan Ocak ve Şubat aylarında sıcaklıklar sırasıyla 19.50 ve 19.89 dereceye kadar düşebilir.
En ilgi çekici yerler: Castillo San Felipe del Morro, San Juan Ulusal Tarihi Alanı, Castillo San Cristobal...
2. VANUATU
Vanuatu'ya kayıtlara göre tarihte hiç kar yağmamıştır. Vanuatu'nun plajları, tropikal iklimi ve aktif volkanları çok ünlüdür. Popüler bir turizm merkezidir, birçok köyde yaşayan geçimlik çiftçilerin evidir ve kereste, kakao ve büyükbaş hayvanların önemli bir ihracatçısıdır.
Bu nedenle, turistler kar yağmayan bir kış ülkesi arıyorlarsa, bu muhteşem adayı göz önünde bulundurabilirler!
En ilgi çekici yerler: Yasur Dağı, Champagne Plajı, Millennium Mağarası...
3. VIRGIN ADALARI
Virgin Adaları'nda Özellikle St Thomas'ta ortalama sıcaklık 73 derecedir. Birçok gün sıcaklık 88 dereceye ulaşabilir ki bu da genellikle adalar için günün en yüksek sıcaklığıdır. Virgin Adaları'nda şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklık 55 dereceden az değildir...
Bu genellikle sonbaharda çoğu insan için rahat bir sıcaklıktır ve hatta bazıları için ılıman bir kış bile sayılabilir, ancak Virgin Adaları'nda bu neredeyse kar fırtınası havasıdır. Tabii hiç kar yağmamış ve muhtemelen hiç yağmayacak olması dışında.
En iyi turistik yerler: Magens Körfezi, Coral World Okyanus Parkı, Trunk Bay Plajı...
4. GUAM
Guam ekvatora daha yakın olduğu için sıcaklık aralığı daha da yüksektir ve bu ülkenin hiç kar görmediğini bilmek pek de sürpriz sayılmaz. Burası yıl boyunca ılık ve güneşlidir (mevsimsel fırtınalar dışında) ve Pasifik'teki konumu da bu sürekli ılık sıcaklıklar için yardımcı olur.
Burada kaydedilen en düşük sıcaklık 65 derecedir ki ABD'nin - ve dünyanın - büyük bir kısmının her yıl ortalama olarak gördüğü düşük sıcaklıklar düşünüldüğünde bunu düşünmek bile şaşırtıcıdır. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi için 65 derece, kaçınılmaz kış soğuğuna kıyasla hoş bir değişiklik olacaktır.
En iyi turistik yerler: Puntan Dos Amantes, Tumon Plajı, Chamorro Köyü...
5. MISIR, KAHİRE
Piramitlerin üzerine hiç kar yağmamış olması hiç de şaşırtıcı değildir. Mısır, özellikle bir çöl ortamı olduğu düşünüldüğünde, kar yağmaması açısından gerçekten mantıklı olan bir destinasyondur.
Ancak çöl iklimine sahip olması kar yağmasının mümkün olmadığı anlamına gelmiyor - kar ve hatta muson yağmurlarının görüldüğü pek çok çöl ortamı var; her şey konuma ve hava durumuna bağlı. Ancak Kahire, inanılmaz derecede kuru iklimi nedeniyle bu kuralın bir istisnasıdır.
En ilgi çekici yerler: Khan El Khalili, Nil Nehri, Giza Piramitleri, Asma Kilise...
Kaynak: The Travel