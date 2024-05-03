Bu uygulamalardan haberiniz var mı? Akıllı telefonunuzda bilmeniz gereken gizli uygulamalar!

ANDROID

1. HIZLI UYGULAMA DEĞİŞTİRME

Çoğu kişi bunun farkında değil ancak aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için uygulamalarınız arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz! Android telefonunuzun alt kısmında düğmeler yoksa bunun yerine biraz ince bir çizgi varsa parmağınızı sağa (altta herhangi bir yere) doğru hafifçe vurabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, sizi en son kullandığınız uygulamaya geri döndürecektir.