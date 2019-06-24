Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiBu yıl mobil oyun indirme sayısı 40 milyarı geçecek

2019 yılında mobil oyun indirme rakamı 40 milyara yükselecek

Dünya genelinde 2018 yılında 38 milyar olan mobil oyun indirme rakamının 2019 yılında 40 milyarın üstüne çıkması bekleniyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 75-80’inin akıllı telefon kullandığına dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Evde, metroda, vapurda kısacası her yerde mobil oyun oynuyoruz” dedi.

mobil oyun indirme

Akıllı telefonların kullanım oranının artmasıyla beraber oyun sektöründe de mobil uygulamalara ilgi her geçen gün artıyor. Artık 7’den 77’ye büyük bir kesim telefonları üzerinden mobil oyunları indirip, bu oyunları takip ediyor. Statista’nın araştırmasına göre 2018 yılında mobil oyun indirme rakamı tüm dünyada 38 milyar iken, 2019 yılında bu rakamın 40 milyarın üzerine çıkması bekleniyor.

Mobil oyun oynayanların sayısında artışa ve gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya uygulamının mevcut olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Evde, metroda, vapurda kısacası her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz" dedi.

Aydemir, "2018 yılında her iki uygulama mağazasından, toplamda dünya genelinde 38.3 milyar mobil oyun indirildi. Bu rakamın 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store’dan. Genel olarak tüm aplikasyon indirmelerine baktığımızda ise bu rakam 105 milyarı buluyor” diye konuştu. 

‘GÜNDE ORTALAMA 6 SAAT İNTERNETTEYİZ’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre internet kullanan bireylerin oranı yüzde 72.9’a ulaştı. Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son beş yıllık dönemde yüzde 49.1’den yüzde 80.7’ye, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 92’den yüzde 97.2’ye yükseldi. 2018 verilerine göre dünyada ise internet kullanıcı sayısının 4 milyarı aştığı görülüyor.

4 milyar internet kullanıcısının günde ortalama 6 saat internete bağlı kaldığını belirten Ozan Aydemir, “GSM operatörlerinin sunduğu hizmetler internete bağlı kalma ve oyun oynama rakamları üzerinde etkin rol oynuyor. Bilgisayar oyunlarının kullanımı devam ederken mobil oyunlara rağbet gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de 2018 yılında mobil kullanıcı sayısı 76 milyon 340 bini buluyor. Nüfusun yüzde 75-80’i akıllı telefon kullanıyor” dedi. 

EN POPÜLER OYUNLAR

Araştırmaya göre 2018 yılında en çok takip edilen ücretsiz oyunlar şunlar oldu:

Helix Jump

PUBG Mobile

Subway Surfers

Head Ball 2

Candy Crush Saga

Sniper 3D Assassin

Love Balls

My Talking Tom

101 Okey by Peak Games

slither.io

2018 yılında en çok takip edilen ücretli oyunlar ise şöyle:

Hitman Sniper

Minecraft Pocket Edition

Operation Third

Earn to Die

Construction Simulator 2014                                      

Assassins Creed Identity

Adalet Namluda: Afrin

Plague Inc.

Football Manager 2019

Real Drift Car Racing 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turkcell turistlere özel paket sunuyor
TEKNOLOJİTuristlere özel paket sunuyor
Bitcoin 10 bin doları aştı
TEKNOLOJİ11 bin doları da aştı
'Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz'
TEKNOLOJİMilat kullanımda, Çınar ilerliyor
Türk Telekom seçime hazır
TEKNOLOJİTürk Telekom: Seçim için tüm önlemleri aldık
Son dakika müjdesi: İşte Android Q güncellemesi alacak Huawei telefon modelleri
TEKNOLOJİHuawei’den Android müjdesi!
Bitcoin 9,300 doların üstüne yükseldi
TEKNOLOJİBitcoin yılın rekorunu kırdı
Tüketiciler hacker'lardan çok onlardan korkuyor!
TEKNOLOJİTüketicilerin yeni korkusu onlar!
Apple yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor
TEKNOLOJİApple o bilgisayarları geri çağırıyor
Putin: Huawei yaptırımlarının amacı Çin'i engellemek
TEKNOLOJİ'Hedef Çin'in gelişmesini durdurmak'
Netflix Türkiye fiyatları ne oldu? 3.5 yılda neler değişti?
TEKNOLOJİÖnce alıştırdı, sonra zammı yaptı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X