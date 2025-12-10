Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi ibadet takvimine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. 2026 yılında ilk orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği merak konusu olurken, tatil planlarını şekillendirmek isteyenler bayram süresine odaklandı. İşte oruç başlangıcından bayram tatiline kadar merak edilen tarihler…
İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürerken, 2026 yılına ait oruç ve bayram takvimi araştırmaların odağına yerleşti. Manevi atmosferiyle özel bir dönem olan Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe ile birlikte 3,5 gün sürecek Ramazan Bayramı’nın 2026 tarihleri belli olurken, tatil planı yapmak isteyenler detayları öğrenmek istiyor. 2026 Ramazan ayına ilişkin tüm bilgiler haberimizde…
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.