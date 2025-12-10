İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürerken, 2026 yılına ait oruç ve bayram takvimi araştırmaların odağına yerleşti. Manevi atmosferiyle özel bir dönem olan Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe ile birlikte 3,5 gün sürecek Ramazan Bayramı’nın 2026 tarihleri belli olurken, tatil planı yapmak isteyenler detayları öğrenmek istiyor. 2026 Ramazan ayına ilişkin tüm bilgiler haberimizde…