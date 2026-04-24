        Buca'da memurlar alacakları için iş bıraktı | Son dakika haberleri

        İzmir'de Buca Belediyesi memurları alacakları için iş bıraktı

        İzmir'in Buca Belediyesi memurları, toplu sözleşme kapsamındaki alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaptı. Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, belediye ile imzalanan toplu sözleşmenin tek taraflı geri çekildiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 17:25 Güncelleme:
        Buca'da memurlar alacakları için iş bıraktı
        Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen temsilcileri ve üyeleri, Buca Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Bir haftadır eylem yapan çalışanlar bugün için iş bıraktı. Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, yaptığı açıklamada, Buca Belediyesi ile imzalanan toplu sözleşmenin tek taraflı geri çekildiğini belirtti.

        Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a seslenen Filiz, "Biz sözleşmeden doğan geriye dönük ödemelerin yapılmasını talep ederken karşılıklı imza altına aldığımız sözleşme geri çekildi. İmza altına alınan sözleşme asla tek taraflı geri çekilemez. İzmir'de birçok belediye aynı sorunu yaşıyor. Biz sözleşmenin birkaç kişinin vereceği kararla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Buca'da, Bayraklı'da, Karşıyaka'da ve Narlıdere'de toplu sözleşmelerimizin mevcut kazanımların altına indirilmesine izin vermeyeceğiz ve her türlü demokratik, meşru, hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, Buca Belediyesi yönetiminin memurların alacaklarını yok sayan yaklaşımını kabul etmediklerini kaydetti.

        Tüm Bel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen de eylemlerin bir haftadır sürdüğünü söyledi. Toplu sözleşmenin tek taraflı geri çekilmesi ve geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Türkmen, "Sürekli aynı açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yönetim itirazları duymayan bir tutum sergiliyor, biz de söylediklerimizi tekrar ediyoruz. Burada imzalanmış bir sözleşme var. Başkanı, imzaladığı sözleşmenin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." dedi.

