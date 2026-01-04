BUDO'nun bugünkü 10 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Fotoğraf: AA, temsilidir.