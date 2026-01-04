Habertürk
Habertürk
        BUDO'nun bugünkü 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 04.01.2026 - 00:50
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

