Buğday özünden elde edilen buğday yağı; vücuda, beyne, metabolizmaya, saça ve cinsel güce olan faydalarının yanında cilt lekelerine bitkisel çözüm sunan bir doğal bakım yağı olarak ta bilinmektedir. Buğday yağının saçlara, cilde ve kırışıklıklara faydaları bilinen bir gerçektir. Buğdayda bulunan; B vitamini, D vitamini ve E vitamini yanında saçlara canlılık veren keratin proteinin ham maddeleri de bulunmaktadır.

BUĞDAY YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?