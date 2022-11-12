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Haberler Magazin Buğra Gülsoy: 'Cemo' okulda bizi bekliyor - Magazin haberleri
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Buğra Gülsoy: 'Cemo' okulda bizi bekliyor

Eşi Nilüfer Gürbüz'le objektiflere yansıyan Buğra Gülsoy, "Arkadaşlar 'Cemo' okulda bizi bekliyor, geç kaldık" ifadelerini kullandı

Buğra Gülsoy: 'Cemo' okulda bizi bekliyor - Magazin haberleri
"Cemo' okulda bizi bekliyor"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, eşi Nilüfer Gürbüz ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, yaklaşık üç saat restoranda vakit geçirdikten sonra çıkış yaptı. Çift, hızlı adımlar ile araçlarına doğru yöneldi.

"CEMO' OKULDA BİZİ BEKLİYOR"

Basın mensuplarını gören Buğra Gülsoy, "Arkadaşlar 'Cemo' okulda bizi bekliyor, geç kaldık. Başka zaman konuşalım, teşekkür ederim" diyerek, lüks otomobillerine bindi.

2019 yılında 'Cem' adını verdikleri çocukları dünyaya gelen Buğra Gülsoy'un oğluna 'Cemo' lakabını takması dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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