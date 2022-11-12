Buğra Gülsoy: 'Cemo' okulda bizi bekliyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, eşi Nilüfer Gürbüz ile birlikte Etiler'de görüntülendi.
Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, yaklaşık üç saat restoranda vakit geçirdikten sonra çıkış yaptı. Çift, hızlı adımlar ile araçlarına doğru yöneldi.
"CEMO' OKULDA BİZİ BEKLİYOR"
Basın mensuplarını gören Buğra Gülsoy, "Arkadaşlar 'Cemo' okulda bizi bekliyor, geç kaldık. Başka zaman konuşalım, teşekkür ederim" diyerek, lüks otomobillerine bindi.
2019 yılında 'Cem' adını verdikleri çocukları dünyaya gelen Buğra Gülsoy'un oğluna 'Cemo' lakabını takması dikkat çekti.
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