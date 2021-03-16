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Bugün (16 Mart) hangi maçlar var? TFF 16 Mart Salı maç programını açıkladı! Hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 16 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Peki, bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün (16 Mart) hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün (16 Mart) hangi maçlar var? TFF 16 Mart Salı maç programını açıkladı! Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 16 Mart Salı günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig, UEFA maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

16 MART SALI MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mart günü oynanacak maçlar arasında en dikkat çekeni Ziraat Türkiye Kupası maçları oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın kalan maçları ise bugün ve yarın oynanacak. Süper Lig 31. Hafta maçları 19 Mart Cuma günü başlayacak. 16 Mart Salı günü oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

20:45 | Beşiktaş – Başakşehir | A Spor (Ziraat Türkiye Kupası)

22:45 | AFC Bournemouth – Swansea City | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Manchester City – Mönchengladbach | beIN SPORTS HD 2

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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