Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için gözler bugün yapılacak toplantıya döndü. Faiz kararı için yapılan beklenti anketinde, ekonomistler bu ay faiz değişikliğine dair bir gelişme beklemediklerini kaydetti. Peki, Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...