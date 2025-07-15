Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

15 TEMMUZ HAVALE VE EFT HESAPLARA GEÇER Mİ?

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil olduğundan, o gün EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek. EFT yalnızca hafta içi ve mesai saatleri içinde yapılabildiği için, 15 Temmuz'da gönderilen EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınacaktır.

BANKALAR HANGİ GÜNLERDE AÇIK?

Bankalar, hafta içi her gün hizmet verirler. Banka şubelerinin çalışma saatleri de büyük ölçüde benzerlik gösterir. Bankalarda genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında işlemler gerçekleştirilir. Resmî tatiller ve bayram günlerinde ise tüm bankalar kapalıdır.