        Haberler Bilgi Ekonomi BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan Perşembe EFT ve havale yapılıyor mu, ücretsiz mi?

        Bugün bankalar açık mı? 23 Nisan bankalar tatil mi?

        23 Nisan bankalar açık mı sorusu, 2026 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarıyla birlikte banka şubelerinin çalışma durumu merak edilirken, özellikle EFT ve FAST işlemlerinin nasıl yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü bankaların açık olup olmadığı, işlem saatleri ve detaylar netlik kazandı. İşte bilgiler...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:56 Güncelleme:
        23 Nisan 2026’da bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi en çok aranan konular arasında banka mesai saatleri yer alıyor. Resmi tatil takvimine göre şubelerin hizmet verip vermeyeceği, para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği ve kamu-özel bankaların durumu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. 23 Nisan’da bankaların çalışma düzenine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. İşte ayrıntılar...

        23 NİSAN PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması sebebiyle kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bankada işlemi olan vatandaşlar 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinde işlemlerini halledebilecek.

        EFT-HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK Mİ?

        Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebilir. Ancak kullanılan yönteme göre işlem sürelerinde farklılıklar yaşanabilir:

        EFT: Farklı bankalar arasında yapılan transferler resmi tatil nedeniyle beklemeye alınır. 23 Nisan’da verilen EFT talimatları, bir sonraki iş günü olan 24 Nisan sabahında işleme konur.

        Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen para gönderimleri 7/24 anlık olarak tamamlanır.

        FAST sistemi: Günün her saati ve hafta sonları dahil olmak üzere, belirlenen limitler çerçevesinde yapılan transferler anında karşı hesaba ulaşır.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
