Dolar, Euro ne kadar? (7 Şubat)

Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik sürüyor. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 7 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

7 Şubat Pazar günü itibarıyla Dolar/TL, alış 7,0396 - satış 7,0763 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel holding ve banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir hafta geride bırakılırken, hafta içinde açıklanan TÜFE ve düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL piyasaların odağındaydı.

TÜFE aylık bazda yüzde 1,68, yıllık bazda yüzde 14,97 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu koruyacağına ilişkin güçlü iletişimiyle dolar kuru son 6 ayın düşük seviyelerine geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin gerçekçi yaklaşımı ve "piyasa dostu" adımlarının yanı sıra TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonla mücadele vurgusunun Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını ifade etti.

Bu gelişmelerle, 7,0300 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybederek 7,0535'den kapandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de paralel şekilde gerileyerek son bir yılın düşük seviyesi olan 286 baz puana indi.

EURO NE KADAR?

7 Şubat 2021 tarihi itibariyle Euro/TL kuru ALIŞ 8,4889, SATIŞ 8,5235 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.