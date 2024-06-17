Bayramda eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Peki Bugün eczaneler açık mı? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?