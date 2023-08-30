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        Haberler Yaşam Bugün görmeniz gereken 18 eğlenceli fotoğraf

        Bugün görmeniz gereken 18 muazzam fotoğraf

        Dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da insanların başından geçen deneyimler, hepimizin aynı duygularda buluşmasını sağlayabilir. İşte, dünyanın bir ucundan sizi gülümsetecek 18 fotoğraf...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 14:00 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:15
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        1

        “Mahallemde beyaz bir sincap var.”

        2

        "Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”

        3

        “Walmart'a gittim. Bir atın yanına park ettim.”

        4

        “Üstünde sevimli bir yavru mantarı olan bu mantarı buldum.”

        5

        "Bir müşteri 1901'den kalma bu parayla ödeme yaptı."

        6

        "Eski kitabı buldum, eski parayı buldum."

        7

        “2 günde 7 adet dört yapraklı yonca buldum.”

        8

        “Altın Katedral Kemeri'nin aydınlatması garip bir şekilde köpeğime benziyor”

        9

        "Grubumuzun renkleri gökkuşağının tüm spektrumunu kapsıyor."

        10

        “Eski bir daireyi temizlerken 1982 model bir Coca-Cola tornavida seti buldum.”

        11

        “Türkiye'deki otel odama girdim ve bunu yatağımın üzerinde buldum.”

        12

        “Okuduğum kitapta 17. yüzyıldan kalma el yazısıyla yazılmış notlar var.”

        13

        “Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”

        14

        "Bu sabah hayatım boyunca gördüğüm en küçük kurbağayı buldum."

        15

        “Üniversitemin kütüphane pencerelerinin yanına uzanma kararı aldım.”

        16

        "Kız kardeşime Güney Afrika'dayken hiç aslan görüp görmediğini sordum, bana bunu gönderdi... (Görünüşe göre bir aslan sığınağında)."

        17

        “Annemle babamın arka bahçesinden gelen bu 4 kiloluk mantar.”

        18

        "Şimdiye kadar gördüğüm en küçük orkide gibi görünen bir şey filizlendi."

        Kaynak: Reddit

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