Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Yayımlanan anketlerde piyasa beklentisinin 250 baz puanlık bir faiz artırımı yönünde olduğu görüldü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında 3. kez toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

PPK, Erkan'ın göreve gelmesinin ardından haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu, Mart 2021'den bu yana alınan ilk faiz artırım kararı oldu. Geçen ay ise 250 baz puanlık artırım kararıyla politika faizini yüzde 17.5'e çekti.

PPK'nın bugün de faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

ANKETLERDE 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans'ın beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

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Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18.50 ile yüzde 20.00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26.50 oldu.

Bloomberg HT Araştırma Biriminin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi de, benzer şekilde, bugün faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu. Öte yandan bu anket döneminde 18 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı. Ağustos ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti değişmeyerek yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin medya tahmini de 250 baz puanlık artırım gelmesi yönünde oldu. Ankete göre sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış beklediğini bildirdi.

Morgan Stanley ekonomistleri ise son yayımladıkları raporda ağustos toplantısında 150 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini bildirdi. Raporda eylül ayında ise 100 baz puanlık bir faiz artırımına gidilerek politika faizinin yüzde 20'ye yükseltilmesinin beklendiği ifade edildi.