        Haberler Magazin 'Bugün Güzel'de süper kahraman sürprizi

        'Bugün Güzel’de süper kahraman sürprizi

        'Bugün Güzel'de oyuncular; zırhlar, pelerinler ve çizgi roman havası taşıyan kostümlerle kamera karşısına geçti. Kameraya yansıyan eğlenceli görüntüler, filmin hikâyesiyle birlikte izleyiciye sinemada keyifli anlar yaşatacak

        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:22
        Süper kahraman sürprizi
        Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu; Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filmi 12 Aralık’ta sinemalarda gösterime girecek.

        Oyuncular zırhlar, pelerinler ve çizgi roman havası taşıyan kostümlerle kamera karşısına geçti. Kameraya yansıyan eğlenceli görüntüler, filmin hikâyesiyle birlikte izleyiciye sinemada keyifli anlar yaşatacak.

        Sağlıklı yaşamın ekranlardaki tanıdık yüzü Ali Candemir (Oğuzhan Koç), başkalarına iyi gelirken kendi hayatındaki eksiklerle yüzleşmek zorunda kalır. Düzenli ama duygusuz geçen günleri, aldığı beklenmedik bir haberle bir anda değişir. Beyin sapında tümör tespit edilmesi, onun için hayatı yeniden anlamlandıracağı bir dönüm noktasına dönüşür.

        Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş (Ayça Ayşin Turan), içtenliği ve güçlü sezgileriyle Ali’nin karanlık günlerine ışık olur. Ali, onun sayesinde uzun zamandır unuttuğu bir gerçeği yeniden hatırlar: yaşamak, sadece plan yapmak değil; hissetmek, gülmek ve sevdiklerini kucaklayabilmektir.

        Film; hayata yeniden bakmayı, küçük anların değerini ve “Her şeye rağmen bugün hâlâ güzel bir gün olabilir” duygusunu izleyiciye samimiyetle hatırlatıyor.

        Başrollerinde; Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı filmde ayrıca; İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol aldı.

        #Bugün Güzel
