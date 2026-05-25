Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 25 Mayıs Pazartesi günü aciller açık olacak mı?
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar hastanelerin çalışma düzenini araştırmaya başladı. 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil kapsamında yer almaması nedeniyle devlet ve özel hastanelerin hizmet durumu merak konusu oldu. Özellikle muayene randevusu bulunan vatandaşlar ile sağlık işlemlerini planlayanlar, hastanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Acil servislerin çalışma düzeni ve özel hastanelerin mesai saatleri de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü hastaneler açık mı, aciller hizmet verecek mi, özel hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…
25 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında yer almadığı ve Kurban Bayramı tatiline dahil olmadığı için hastaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
25 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?
25 Mayıs Pazartesi günü acil servisler her zamanki gibi 24 saat hizmet verecek.
25 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında bulunmadığı için özel hastaneler de normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
25 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
25 Mayıs Pazartesi günü sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar muayene, reçete yenileme, rapor işlemleri ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerinden mesai saatleri içerisinde yararlanabilecek.