6 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran’da sona erdi. Arefe günüyle birlikte 4.5 gün süren bayram tatilinin bitişiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık hizmeti almak isteyenler, 10 Haziran 2025 Salı günü sağlık kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 10 Haziran Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar...