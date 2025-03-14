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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 14 Mart Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Mart ayının gelişiyle birlikte Türkiye'yi genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normali üzerinde olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile 14 Mart 2025 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 01:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:12
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; sıcaklıklar Türkiye genelinde artmaya devam ediyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 14 Mart Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyıları ile Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İSTANBUL 13°C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR 13°C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        ANKARA 8°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

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