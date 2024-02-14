Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde ve yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve ülke genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava durumu hakkında merak edilenler...