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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2024 bugün Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2024 bugün Türkiye genelinde hava durumu raporu

        Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere göre; bugün pek çok ilde yağmur ve karla karışık yağmur yağacak. Cumartesi gününe plan yapacaklar için Meteoroloji hava durumu raporu ile "Bugün (17 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:29 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:29
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        Meteoroloji uyarılarının ardından yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yarın için plan yapacaklar yarınki hava durumunu merak ediyor. Peki, yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 17 Şubat 2024 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...

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        17 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da yarın yağmur yağışı etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 5 derece arasında değişecek.

        Yarın Ankara'yı çok bulutlu bir hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometreler en yüksek 10 dereceyi görürken; en düşük 1 dereceyi gösterecek.

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        İzmir ise yarın çok bulutlu olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 7 ile 15 derece arasında seyredecek.

        Bursa da yarın yağmur yağışının etkisi altında olacak. İl genelinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece ölçülürken; gün içerisinde en yüksek sıcaklık 9 dereceyi görecek.

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        TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'nin 14 Şubat Çarşamba gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; yarın ülke genelinde hava kapalı ve yağışlı olacak. Ardahan ve Hakkari'de ise kar yağışı bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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