Bugün hava nasıl olacak? 23 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle hava serinlerken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Türkiye genelinde bugün için yeni uyarılar yapıldı. İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Çarşamba günü için uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz ve Hakkari çevresinde etkili yağışlar öngörülüyor. Bu yağışlarla birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde serin hava dalgası kendini hissettirecek. İşte güncel hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.