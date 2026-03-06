Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi buzlanma görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, “6 Mart hava durumu”, “bugün hava nasıl olacak”, “bugün kar yağacak mı” gibi aramaları yoğun şekilde yapılmaya başlandı. İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde zaman zaman yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Başkent Ankara’da çok bulutlu ve yer yer kar yağışlı bir hava bekleniyor. İzmir’de ise parçalı bulutlu ve zaman zaman yağmur geçişleri bekleniyor. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul haric), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 1°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu