Bugün hava nasıl olacak? 7 Ocak MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın gelişiyle birlikte ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ocak 2025 Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ocak 2025 Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık