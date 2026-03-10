Bugün iftarda ne var? Ramazanın yirminci gününe özel menü: Ekşili köfteden revaniye 5 farklı lezzet!

HAZIRLANIŞI

Kuru soğanı çok ince (zar gibi) doğrayıp acısının çıkması için biraz sumak ve tuz ile hafifçe ovun. Domatesleri, salatalığı ve yeşil biberleri de soğanlarla aynı boyutta olacak şekilde, olabildiğince minik küpler halinde doğrayın. Doğradığınız tüm sebzeleri ve ince kıyılmış maydanozları geniş bir salata kasesinde birleştirin.