Bugün iftarda ne var? Ramazanın yirminci gününe özel menü: Ekşili köfteden revaniye 5 farklı lezzet!
Ramazan ayının yirminci gününde, mutfakta harikalar yaratacağınız ve damaklarda iz bırakacak nefis bir iftar menüsü hazırladık. Klasikleşen ekşili köfte lezzetine eşlik eden bu doyurucu listenin tam ölçülü tarifleri haberimizde...
Orucun yirminci gününe özel, hem midenizi yormayacak hem de doyuruculuğuyla yüzünüzü güldürecek şahane bir yemek listesiyle karşınızdayız. Sofralarınızın yıldızı olacak yoğurt çorbasından enfes tatlısına kadar günün iftar menüsü için işte detaylar...
YOĞURT ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı pirinç
6 su bardağı sıcak su
Terbiyesi için: 1,5 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un
Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri iyice yıkayıp süzdükten sonra derin bir tencereye alın, üzerine sıcak suyu ekleyip pirinçler iyice yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu tel çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar çırpın. Haşlanan pirinçlerin sıcak suyundan 1-2 kepçe alıp yoğurtlu terbiyeye yavaşça ekleyerek karışımı ılıştırın.
Ilıyan terbiyeyi çorba tenceresine yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin. Çorba kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve tuzunu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Küçük bir tavada tereyağını eritip naneyi hafifçe yakın, çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.
EKŞİLİ KÖFTE
MALZEMELER
Köftesi için: 300 gram az yağlı dana kıyma, 1 kahve fincanı kırık pirinç, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 çay kaşığı karabiber, tuz
Köfteleri bulamak için: 2 yemek kaşığı un
Diğer malzemeler: 1 adet orta boy patates, 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 5 su bardağı sıcak su
Terbiyesi için: 1 adet yumurta sarısı, yarım limonun suyu
HAZIRLANIŞI
Derin bir kapta kıyma, yıkanmış pirinç, suyu sıkılmış rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Hazırladığınız harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve un serptiğiniz geniş bir tepsiye alıp tepsiyi sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayın.
Tencereye sıvı yağı alın, küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ekleyip 3-4 dakika hafifçe soteleyin. Üzerine sıcak suyu ilave edin ve su kaynamaya başladığında unlanmış köfteleri yavaşça tencereye bırakın. Patatesler ve köfteler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Yemeğin suyundan biraz alıp ılıştırdıktan sonra tencereye yavaşça ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.
TEREYAĞLI ERİŞTE
MALZEMELER
2 su bardağı erişte
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alıp eritin. Eriştelerin yarısını tencereye ekleyip rengi hafif kahverengiye dönene kadar orta ateşte kavurun. Kalan erişteleri de ilave edip 1-2 dakika daha nazikçe çevirin.
Sıcak suyu ve tuzu ekleyin, tencerenin kapağını tamamen kapatın. Önce yüksek ateşte kaynamasını bekleyin, ardından kısık ateşte erişteler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra hafifçe harmanlayarak servis yapın.
GAVURDAĞI SALATASI
MALZEMELER
4 adet sert ve sulu domates
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet yeşil sivri biber
1 adet salatalık
Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
Sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı sumak, tuz
HAZIRLANIŞI
Kuru soğanı çok ince (zar gibi) doğrayıp acısının çıkması için biraz sumak ve tuz ile hafifçe ovun. Domatesleri, salatalığı ve yeşil biberleri de soğanlarla aynı boyutta olacak şekilde, olabildiğince minik küpler halinde doğrayın. Doğradığınız tüm sebzeleri ve ince kıyılmış maydanozları geniş bir salata kasesinde birleştirin.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bir kasede çırpıp salatanın üzerine dökün. İri kıyılmış ceviz içini de ekledikten sonra malzemeleri ezmeden alttan üste doğru harmanlayın ve servis tabağına alın.
LİMONLU REVANİ
MALZEMELER
Keki için: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limonun suyu
Üzeri için: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. 10 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve tamamen soğuması için bekletin. Keki için yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar iyice çırpın.
Sıvı yağ, yoğurt ve limon kabuğu rendesini ekleyip kısa bir süre daha çırpın. İrmik, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek spatula yardımıyla hamuru söndürmeden dıştan içe doğru karıştırın. Yağlanmış dikdörtgen borcama harcı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.
Fırından çıkan sıcak kekin ilk sıcağı geçtikten (yaklaşık 5 dakika) sonra, üzerine tamamen soğumuş olan şerbeti eşit şekilde dökün. Şerbetini çekip soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.