25 ilçede elektrik kesilecek! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren planlı elektrik kesintileri birçok ilçede günlük yaşamı etkileyecek. 6 Mart 2026 Cuma günü bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında kentin 25 ilçesinde toplam 72 noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saat 07.00'de başlayacak kesintilerin bazı mahallelerde akşam 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Peki, 6 Mart 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte bilgiler...
Giriş: 05.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
Megakentte hafta sonuna bir gün kala elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. 6 Mart 2026’da İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 25 ilçede 72 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Beşiktaş, Sarıyer, Küçükçekmece ve Sultanbeyli başta olmak üzere birçok ilçede kesintiler gün boyunca farklı saat aralıklarında uygulanacak. İşte planlı kesintiler...
