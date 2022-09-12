SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI



Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra takibine düşen vatandaşlarla ilgili müjdeyi paylaştı. Erdoğan'ın "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir." diye konuştu.